Kandel: 15-jähriger Afghane tötet 15-jähriges deutsches Mädchen

Kandel – Am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt in Kandel zu einem Streit zwischen einem 15-jährigen Afghanen und einer 15-jährigen Deutschen. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer knappen Pressemeldung. Im weiteren Verlauf habe der 15-Jährige ein Messer gezogen und auf das Mädchen eingestochen. Im Krankenhaus erlag die 15-Jährige ihren schweren Verletzungen.

Der Täter konnte durch Passanten überwältigt und von der Polizei festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Symbolbild: stevanovicigor / 123RF Standard-Bild