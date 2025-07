Peinlicher Plagiatsverdacht: Brosius-Gersdorf soll bei Ehemann abgeschrieben haben!

Auf plagiatsgutachten.com wird ein neuer Fall möglicher wissenschaftlicher Täuschung dokumentiert – mit explosivem Beigeschmack: Im Fokus steht diesmal die Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf, seit 2025 von der SPD für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen. Ihre Dissertation aus dem Jahr 1997 soll über weite Strecken auffällige Textparallelen zur Habilitationsschrift ihres Ehemanns Hubertus Gersdorf enthalten.

Insgesamt 23 Stellen mit nahezu identischem Wortlaut hat der Autor des Beitrags dokumentiert. Besonders brisant: An vielen Stellen wurde zwar formal korrekt zitiert, aber der Umfang der Übernahmen und die Übereinstimmung ganzer Passagen lassen laut Einschätzung Zweifel an der wissenschaftlichen Eigenleistung Brosius-Gersdorfs aufkommen – zumal es sich beim vermeintlichen “Inspirationstext” um das Werk ihres eigenen Ehemannes handelt.

Die Juristin hat eine steile Karriere hinter sich: Professorin in Hannover und Potsdam, Mitglied mehrerer Ethikkommissionen, Verfassungsrichterin in Sachsen – und laut Wikipedia seit fast 30 Jahren mit Hubertus Gersdorf verheiratet. Wer so über Recht, Verfassung und Ethik urteilt, sollte selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Doch jetzt steht sie unter Verdacht, ausgerechnet bei der Grundlage ihrer akademischen Laufbahn großzügig bei ihrem Ehemann abgeschrieben zu haben.

Während in anderen Fällen der mediale Pranger sofort aufgebaut wurde, herrscht hier auffälliges Schweigen. Kein Wunder: Brosius-Gersdorf ist Liebling der politischen Elite, Verfechterin der Impfpflicht, Quotenfrau und Gegnerin der AfD. Die perfekte Kandidatin also – solange niemand genau hinschaut, wie sie zur Doktormütze kam.

Quelle: plagiatsgutachten.com