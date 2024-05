Höcke angeblich zu Geldstrafe verknackt

Die Gesinnungsjustiz hat wieder ein Wunschurteil geliefert.

Das Landgericht Halle sah es als erwiesen an, dass Höcke in einer Rede im Mai 2021 in Merseburg (Sachsen-Anhalt) einen verbotenen Nazi-Spruch verwendete, obwohl er um dessen geschichtliche Bedeutung wusste, berichtet die FAZ in einer Eilmeldung.

Der letzte Teil dieses Wortlauts ist demnach verboten: „Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland“.

Über die Höhe der Geldstrafe ist noch nichts bekannt, das Gericht hat das Urteil noch nicht veröffentlicht.

Oder handelt es sich um Fake-News?

Die @faznet weiß mehr als das Gericht – so funktioniert etablierter Journalismus im Jahr 2024. #Höcke pic.twitter.com/9yDc9YF0Y5 — Björn Höcke (@BjoernHoecke) May 14, 2024