Schwarzenbek: Gestern klingelte an der Wohnungstür einer jungen Frau und gab sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aus. Unter diesem Vorwand ließ die 20-jährige den ihr unbekannten Mann in ihre Wohnung. Dort wurde der Mann sofort sexuell übergriffig und begann das Opfer unsittlich zu berühren. Gewalt wandte der Mann nicht an. Die 20-jährige entfernte sich sofort von dem Mann und drohte damit, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließ dieser sofort die Wohnung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40 Jahre alt

Südländische Erscheinung

Dunkle Haare

Ungepflegtes Äußeres

bekleidet mit – Einem T-Shirt – braune Hose – Sandalen

Ersten Ermittlungen zufolge soll sich dieser Mann öfter „in der Gegend“ aufhalten.

Zeugen gesucht:

Wer hat den beschriebenen Mann schon einmal gesehen und kann möglicherweise Angaben zu einer Identität machen? Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151 / 8894-0.