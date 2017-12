Jubelpresse wähnt #AfD auf dem Weg zur Spaltung oder noch weiter räääächts

Die provinzielle Westfalenpost gibt den Untertan und kommentiert den Bundesparteitag zur Einstimmung in die Woche, damit jeder Bürger dieses gespaltenen Landes wieder einmal weiß, weshalb er in die gespaltene Partei auf keinen Fall seine Hoffnung setzen sollte.

WP: Was mag ein AfD-Wähler empfinden, wenn er nach diesem Wochenende auf seine Partei blickt? Eine Partei, die so viel versprochen hat. Die deshalb für viele so reizvoll war, weil sie den radikalen Gegenentwurf zu den Etablierten versprach. Ihr Aufstieg wurde möglich, weil immer mehr Wähler den Politikbetrieb als ein Feld für unwürdiges Geschacher empfinden, auf dem es weniger um das Lösen von Problemen und mehr um das Sichern von Einfluss und Posten geht. Wer aus diesem Grund sein Kreuz bei der AfD machte, dürfte sich jetzt gewaltig ärgern.

Es ging da um ein paar ganz konkrete Themen, liebe Kuscheljournalisten. Dass in Parteien mindestens genauso viele arbeitsscheue Pöstchenjäger unterwegs sind wie in den Redaktionsstüben, darüber machen sich wohl die wenigsten AfD-Wähler Illusionen.

Die Partei hat sich in Lichtgeschwindigkeit in einen Intrigantenstadl verwandelt, gegen den Machtkämpfe anderer Parteien wie Kindergeburtstage wirken. Vergessen können die Wähler auch die Abgrenzungsrhetorik zum völkischen Lager, die immer unglaubwürdiger wird. Von der Partei, die der politisch-skurrile, aber durchaus kluge Professor Lucke gründete, ist die heutige AfD meilenweit entfernt.

Ach, war damals nicht Lucke der böse Rechtspopulist, vor dem gewarnt werden musste? Ist Petry jetzt auch wieder eine von den Guten?

Wenn schon ein Alexander Gauland , der „stolz“ ist auf die „Leistung deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“ als Kompromissparteichef herhalten muss, wird klar: Der nationale, teilweise sogar völkische, Flügel der Partei ist von den gemäßigten Kräften nicht aufzuhalten.

Völkisch national ist nur dann erlaubt, wenn es um Free Tibet oder Palästina geht, richtig? Ach ja – und natürlich die Völkermorde an den amerikanischen Ureinwohnern und jüngst den „Rohingya“. Heute nennt man das „Minderheit“ und spricht von Genozid.



Aber wo wird der eher unideologische Teil der Partei seinen Platz finden? In der Union, nach Merkel? Oder in einer neuen, gemäßigt rechten Partei? Nach der Abspaltung von Lucke und dem Frust-Rückzug von Frauke Petry wäre eine neuerliche Spaltung der Partei tatsächlich kein Wunder. Gut möglich also, dass es schon bei der nächsten Wahl eine Alternative für die „Alternative für Deutschland“ gibt.

Gut möglich, dass es auch bald eine Alternative zur Provinzpresse gibt, da hört man so einiges, wenn man das Knalltrauma überwunden hat …

„Wie geht es nun weiter mit der Partei?“ Das fragt die provinzielle Allgemeine Zeitung aus Mainz.

„Spaltet sie sich in einen gemäßigten und einen rechtsextremistischen Flügel? Marschiert sie als Block noch strammer nach rechts? Das sollten vor allem diejenigen Wähler beobachten, die „nur mal so“, „aus Protest“ oder Frust über „die da oben“ AfD gewählt haben. Es ist legitim und Bestandteil der demokratischen Freiheiten, bei Wahlen auch mal Denkzettel zu verteilen. Es wäre allerdings schädlich für das Land, in jedweder Hinsicht, wenn rechtsextremistische Kräfte auf Dauer gestärkt würden.“

Und davor wird eine breite Salve auf Björn Höcke gefeuert:

„So richtig freuen über den AfD-Parteitag in Hannover kann sich eigentlich nur einer: Björn Höcke, Vorsitzender in Thüringen. Er wurde in Nordrhein-Westfalen geboren und arbeitete in Hessen als Lehrer für Sport und Geschichte. Geschichte – das ist insofern bemerkenswert, als Höcke in unsäglicher Weise rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet. Höcke ist, wenn man ihn gewähren lässt, ein gefährlicher Politiker. Es droht die Gefahr, dass er – mehr noch als bislang schon – rassistische und anderweitig menschenverachtende Kampfthesen propagiert.“

Es droht auch die Gefahr, wenn man die Provinzpresse weiter gewähren lässt, dass sie – mehr noch als bislang schon – linkspopulistische und anderweitig menschenverachtende Hetze propagiert.