Am Samstag besuchte Jouwatch die Wiege des neuen Corona-Widerstandes: Stuttgart in Baden-Württemberg. Von dorther stammt die erfolgreiche Protestbewegung Querdenken, die ihren Demo-Triumph von Berlin mit einem großen Freiheitsfest gefeiert hat. Am 29. August will sie aber schon wieder in die deutsche Hauptstadt kommen – und diesmal noch mehr Menschen auf die Straße bringen. Jouwatch ruft mit diesem Video zur Teilnahme auf!