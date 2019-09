… in allen Bereichen des Lebens, die Religionen, Geunsheitswesen, Politik, Wahlen, G7, eine Rede von Trump mit versteckten Botschaften, Manipulation durch Berichte von Amazonas-Bränden, 5G, Goldstandart, sowie weitere Ereignisse, bei denen sich der manipulative Charakter erkennen läßt, und die Menschheit langsam aufacht, und den Einfluß der dunklen Kräfte abschütteln kann – durch Besinnung auf die Herz-verbindung und die menschliche Größe und Liebesfähigkeit.

Original und Links bei www.Bewusst.tv

Es geschieht so viel, dass es einfach wichtig ist, über das aktuelle Zeitgeschehen zu berichten.

Was in der äußeren Welt an Manipulationen stattfindet, muss bekannt werden, damit wir sie erkennen.

Wahlen verändern nicht wirklich unser Leben, und es ist fraglich, ob wir es da mit Menschen in der Politik zu tun haben oder mit Bio Robotern. Nur wenige Politiker agieren menschlich,

Salvini ist einer der wenigen, von dem man sagen kann, dass er tatsächlich ein Mensch ist.

Wir werden in allen Bereichen manipuliert und das sollte allen klarwerden. Wir glauben zu wissen, was läuft. Über den Verstand ist das nicht zu erklären. Nur übers Herz sehen wir wirklich.

Die sogenannte Demokratie ist eigentlich ein Theater. Wahlmanipulationen wo man hin schaut.

Programme und Manipulationen laufen und viele bemerken es leider nicht.

Weswegen sind wir wirklich hierher gekommen? Es ist wichtig, dass sich jeder diese Frage mal stellt.

Glaubensvorstellungen werden versucht uns aufzusetzen.

Wir sind göttliche Wesen und müssen unsere große Kraft erkennen und unser Leben wahrlich leben.

Viele sind gar nicht mehr angebunden. Diejenigen, die menschlich sind, werden – früher oder später –die Anbindung wieder spüren. Jo möchte erreichen, dass sich immer mehr erinnern.

Seit Jahrzehnten wird uns Deutschen ein Schuldgefühl aufgedrückt. Genau das hält uns klein und bringt uns nicht in unsere volle Kraft.

Auch wenn Jo sagt, er wäre vielleicht nicht voll und ganz vorbereitet, spürt man davon gar nichts. Denn in seinem Innersten wirkt eine Kraft, die genau das entstehen lässt, was wichtig ist.

Große Veränderungen finden statt – doch jeder sollte bedenken:

Wir haben kein gültiges Wahlrecht und mit einer Wahl legitimieren wir lediglich die Kräfte, die über uns bestimmen. Egal was gewählt wird, es werden merkwürdige Koalitionen gebildet, damit alles weitergeführt werden kann. Beobachte nur, dass ist genug.

Es wird ein Sturm kommen, so sagte Trump in einer Rede, er machte sogar Anspielungen, wo.

Dabei gibt es regelmäßig Stürme dort. Die Eppstein Insel könnte damit gemeint gewesen sein.

Für die Kinderschänder ein Sturm ungeahnten Ausmaßes…

Selten waren die großen Industrienationen so zerstritten wie heute. G7 – Trennungen erkennbar.

Aus dem Chaos soll die neue Weltordnung erschaffen werden. Bestimmte Völker dürfen demnach nicht zusammenarbeiten.

Die Waldbrände im Amazonas scheinen eine große Manipulation zu sein, denn Brände gibt es jedes Jahr dort. Deutsche haben in einer angeblichen Flammenhölle Videos gedreht, die zeigen, dass alles gar nicht so stimmt wie es uns gesagt wird.

Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen werden Brände angelegt, um die Flächen u. a. wieder fruchtbar zu machen. Aufgebauscht für globalistische Ziele.

Allein aus dem Grund des Fleischkonsums heraus muss darüber nachgedacht werden, dass es einfach energetisch nicht gut für uns ist. Das wird von Fleischessern mit allen möglichen Argumenten versucht zu entkräften. Letztendlich sind es Leichenteile, aufgeladen mit Angst.

Greta ist in New York angekommen und der Empfang ist dort nicht so, wie viele das erwartet hatten. Gut zu wissen, dass die Deutschen sich doch nicht zu sehr beeinflussen lassen.

Lediglich jeder vierte ist demnach nach einer Studie beeinflusst.

Sebnitz – 2000 gab es eine Medienkampagne – das hängt denen immer noch nach. So schnell meinen dann alle zu wissen, was dort geschieht und keiner hinterfragt.

Menschen mit einer anderen Kultur, die hierherkommen, wollen toleriert werden, aber verweigern sich unserer Kultur. Die Kriminalität wird weiter verschwiegen.

Die Mobilfunkkommission steht in den USA vor Gericht, davon erfährt der deutsche Bürger wenig oder nichts. In einigen Regionen, Brüssel, Kanton Genf in der Schweiz –5G Verbot. Da kann jeder mal hinschauen, warum. Dort, wo die Mächtigen tagen, wollen sie diese Energie nicht.

Rückkehr zum Goldstandart – welche Währung kann Status des Dollars ersetzen?

Goldstandart, die neue Superwährung? Reale Werte werden nicht mehr abgedeckt.

Kurzmeldungen vollenden die Sendung. GEZ – Rentenkassen – Überwachung mit Kameras –

Schrödingers Katze – Manipulierte Menschen verteidigen ihre Manipulierer – Fleischkonsum – Windenergie – Müllsituation – Organspende – Bäume haben Gefühle – Impfen Hauptursache von Krebs – Untergang Titanic war ein Versicherungsbetrug – Halal Schlachtung –

Den perfekten Abschluss bildet, wie immer, Juttas Worte – einfühlsam von Jo vorgetragen.