Jamaika krachend gescheitert – zittert Petry jetzt vor Neuwahlen?

Was seit Wochen schon aus Parteikreisen zu hören war, aber niemand so wirklich glauben konnte, wurde jetzt Wirklichkeit. Die FDP hat die Sondierungsgespräche platzen lassen. Parteichef Lindner hatte bis zuletzt im Wahlkampf um die Stimmen derer gebuhlt, die sich nicht trauten, AfD zu wählen und hat sie offenbar auch bekommen.

Eine Neuauflage der Großen Koalition scheint in weiter Ferne, die Zeichen stehen auf Neuwahlen. Lindner hat wohl kalkuliert, dass die 5-Prozent-Hürde auch in diesem Falle zu schaffen sei, was bei einem Scheitern von Jamaika erst nach ein paar Monaten nicht mehr so sein würde, denn logisch würde man der FDP am allerwenigsten Zugeständnisse verzeihen und an der Wahlurne abstrafen.

Zittern muss der Großteil der Politclaqueure sowieso nicht, wenn es zu dazu kommt. Wer sein Mandat verliert, kann auf einen Posten in einer der zahlreichen regierungsnahen Stiftungen hoffen, für solche Einzelfälle gibt es immer eine Lösung. Nur eine neue Bundestagsabgeordnete dürfte mit Neuwahlen so ihre Probleme haben – Frauke Petry. Die neue Partei „Die Blauen“ ist zwar vom Bundeswahlleiter registriert, damit aber nicht automatisch zugelassen. Eine Partei entsteht mit der Gründung. Für die Zulassung zur Wahl müssten Unterstützerunterschriften gesammelt und Landesverbände gegründet werden – und überhaupt genügend Mitglieder vorhanden sein. In so kurzer Zeit wäre das kaum zu schaffen – rein organisatorisch. Petry könnte nur als Direktkandidatin noch mal antreten. Das hat aber seit 1949 außer bei den allerersten Bundestagswahlen kein Kandidat mehr geschafft – damals waren es sogar drei. Für Petry war es dann ein kurzes Intermezzo, AfD und FDP werden bleiben. Für die Grünen könnte es dieses Mal tatsächlich eng werden.

Neuwahlen sind allerdings erst möglich, wenn der Bundestag aufgelöst wurde – und zwar über die Vertrauensfrage. Die kann aber kein geschäftsführender Amtsinhaber stellen. Erst müsste Merkel entweder zurücktreten und ein Interimskanzler gewählt werden, der sogleich die Vertrauensfrage stellt oder aber Merkel gibt sich selbst diese Blöße. Dann könnte sie das verdiente Schicksal ihres Vorgängers Schröder ereilen, nur dürfte Merkel mittlerweile wissen, was die Stunde geschlagen hat.