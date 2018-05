Italien zeigt wie’s geht: Bürger stimmen über Koalitionsvertrag ab

Die stärkste politische Kraft im Land, die Fünf-Sterne-Bewegung, hat bereits ihre Wähler über den Koalitionsvertrag mit der LEGA abstimmen lassen. Heute sind die LEGA Anhänger gefragt. Was Politiker der Altparteien von so viel Demokratie halten, nämlich so gut wie gar nichts, kann man hierzulande in den Propagandaorganen der Eurokraten lesen. Uns interessiert hingegen die Stimme des Volkes, die den Brüsselianern hoffentlich eine schallende Ohrfeige verpasst. Nieder mit der EU, es lebe das freie Europa!