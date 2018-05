Italien: Grillo fordert Neuwahlen und Euro-Referendum

Es geht einfach nicht voran in Italien. Lega-Chef Salvini drängt auf eine Übergangsregierung eines Mitte-Rechts-Bündnis und spätere Neuwahlen, während sich die Fünf-Sterne-Bewegung für den 24. Juni ausgesprochen hat. Der immer noch einflussreiche Gründer Beppe Grillo forderte endlich das Referendum zum Ausstieg aus dem Euro. In der Sache waren sich Lega- und Movimento-Politiker lange einig, doch das Streben nach der Macht hat die beiden neuen politischen Kräfte auseinandergebracht. Zu einer Querfrontregierung wird es wohl ebensowenig kommen, wie zu einem Bündnis zwischen PD und Movimento. Trotz der großen Erfolge bei den Wählern bleibt in Italien wohl alles beim alten. Schade!