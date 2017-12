Italien: Die Zeichen stehen auf Neuwahlen – Gefahr für die EU?

Vor der erwarteten Auflösung des Parlaments lobte sich Ministerpräsident Paolo Gentiloni selbst für seine Erfolge in seiner einjährigen Amtszeit. Bei den Wählern soll er mit 45 Prozent Zustimmung uneinholbar vorne liegen. Ob er bei Neuwahlen tatsächlich eine Chance hat, dieses Mal gewählter Regierungschef zu werden, ist allerdings noch offen. Gentiloni war als Nachfolger des gescheiterten Renzi ins Amt gekommen.

Zweitstärkste politische Kraft ist und bleibt die Fünf-Sterne-Bewegung. Ursprünglich von dem Ex-Komiker Beppe Grillo gegründet, stehen nun andere Personen an der Spitze. Laut Umfragen liegen der Movimento 5 Stelle bei 26 Prozent. Eine Regierunsgbeteiligung dürfte in Brüssel für Schnappatmung sorgen, denn nach wie vor gehört ein Referendum zum Ausstieg aus dem Euro zur politischen Agenda der Fünf-Sterne-Bewegung. Bisher war es allerdings nicht gelungen, dieses Vorhaben durchzusetzen, obwohl auch die rechtskonservative Lega Nord dabei Unterstützung zugesagt hatte.

Durch viele Abspaltungen hat sich die Parteienlandschaft in Italien verändert. Anders als in Deutschland können deshalb auch Initiativen zur Wahl antreten, die in den meisten Ländern nicht als Parteien anerkannt würden. Immer wieder hatte man auch versucht, das Parteiengesetz zu ändern, um den Erfolg der Fünf-Sterne-Bewegung aufzuhalten, es kamen aber nie die erforderlichen Mehrheiten zustande.

Wenn am 4. März in Italien gewählt wird, dürfte die Regierungsbildung erneut schwierig werden. Einigkeit besteht wohl nur bei allen politischen Kräften in der Ablehnung zur Fünf-Sterne-Bewegung. Gerade in deutschen Medien wird der Movimento immer wieder als „rechtspopulistisch“ dargestellt, obwohl viele Punkte aus dem Parteiprogramm eher links einzuordnen sind. Eine Schwesterpartei der griechischen Syriza oder der spanischen Protestbewegung „Podemos“ ist der Movimento allerdings nicht. Dennoch wird man aus Brüssel mit sorgenvollen Augen Richtung Italien schauen. Ein Grexit wäre zu verkraften, fällt aber Italien, dann ist die EU Geschichte. Hoffen wir das Beste!