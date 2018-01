Ist das Volksverhetzung? Rundschau bezeichnet Mord an #Mia als Alltag

Der „Kurzkommentar“ in der Frankfurter Rundschau zu dem brutalen Mord an der 15-jährigen Mia durch einen illegalen Migranten, der sich als Minderjähriger ausgibt, hat es in sich.

Hier der komplette Wortlaut:

Dass ein Mann seine Ex-Partnerin tötet, ist auch in Deutschland leider Alltag und in der Regel auch der „Bild“-Zeitung nicht mehr als eine kurze Meldung wert. Der eigentliche Grund für die aktuelle Debatte ist die Herkunft des jungen Mannes – er ist ein Asylbewerber aus Afghanistan. In dem Land, aus dem der mutmaßliche Täter stammt, herrschen in weiten Teilen Chaos und Gewalt. Dem bayrischen Innenminister fällt trotzdem nichts besseres ein, als einen härteren Umgang mit straffälligen minderjährigen Flüchtlingen und ihre „konsequentere“ Abschiebung zu fordern. Das ist nicht nur populistisch, sondern auch unverantwortlich und kurzsichtig – ganz nach dem Motto: Egal, was weiter passiert, Hauptsache, es passiert nicht mehr bei uns. So wird mit dem Fall Kandel wieder einmal eine Tragödie politisch ausgeschlachtet.

Wo die Rundschau politisch steht, ist in der Waagerechten bekannt, ziemlich weit links. Ob sich darunter allerdings noch der Boden einer freiheitlich demokratischen Grundordnung befindet, ist fraglich.

Wer schreibt so einen menschenverachtenden Dreck? Wer das in Erfahrung bringen möchte, kann hier nachfragen:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222