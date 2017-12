Iranprotests: Frauen protestieren gegen das Mullah-Regime

Wo bleiben die Berichte in der Tagesschau und anderen Qualititätsmedien? Sind sie zu islamfeindlich? Beschädigen sie den Ruf der westlichen Unterstützer dieses verachtenswerten Regimes, angefangen von Barack Obama bis Angela Merkel?

Immer mehr Menschen aus dem Volk haben genug von der Diktatur der Kleriker, sie stehen auf und zeigen Gesicht, Frauen legen Kopftücher und Hidschab ab, während die muselmarxistische Querfront in Deutschland die Islamisierung vorantreibt.

One of the iconic photos of yesterday's protest was a young woman with her compulsory hejab on a stick…

What a wondrous site. Viva the protesting people of Iran. Long Live! pic.twitter.com/146HPg4Sna — Maryam Namazie (@MaryamNamazie) December 29, 2017

Ach, die BILD-Journaille ist wach geworden und hat sich eingetwittert.

#Iran heute Nacht.

Die Menschen fordern nichts Geringeres als den Tod von 28-Jahre-Diktator Ali Chamenei und seiner Marionette Hassan Rohani.

Und das Regime schießt scharf.

Kann kaum abwarten, dass @sigmargabriel „beide Seiten“ zu einer „friedlichen Lösung“ aufruft.#IranProtests pic.twitter.com/Y6BMlPL6mn — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) December 29, 2017

Diese Nachrichten werden besonders viele ewig gestrige linke Teheranpropagandisten aus angeblich alternativen Medien traurig machen. Sicher werden bald die ersten von „gelenkten Protesten“ und „Farbrevolutionen“ reden, weil der Iran ja das einzige Bollwerk gegen die USA ist.

Wie schafft es diese Regierung immer, sich für die falsche, unfreie Seite zu entscheiden, @RegSprecher? #IranProtests #RegimeChange — Heiko Scholz (@DeRoadie) December 29, 2017

#IranProtests Menschen aus vielen Städten verabreden sich über Telegram für Morgen den Samstag. Es wird ein heißer Tag werden! — Reza Azad (@rezaazad7) December 29, 2017

Die Menge fordert die Freilassung politischer Gefangener.

«زندانی سیاسی آزاد باید گردد» از دیگر شعارهایی است که شهروندان #کرمانشاه در تجمع اعتراضی امروز (جمعه) سردادند. #تجمع_کرمانشاه #گرانی pic.twitter.com/DyH6ZpKmNs — RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) December 29, 2017

Die Polizei knüppelt das Volk zusammen.

Law Enforcement Forces in Kermanshah, W Iran, beat up the protesters but ppl are not scared anymore! #Iranprotests pic.twitter.com/WJY4Dw9Ck1 — Potkin Azarmehr (@potkazar) December 29, 2017

Das Regime kann nicht weiter Frauen einsperren, die sich weigern den Hidschab zu tragen, weil die Gefängnisse überfüllt sind.

Iran regime will no longer arrest "bad-hijabi" women because there are too many women to arrest. Unveiling and refusing to submit to misogynist rules bringing regime to its knees. Long live women's liberation movement in Iran. https://t.co/0GPg2WYSyQ — Maryam Namazie (@MaryamNamazie) December 29, 2017

