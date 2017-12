IranProtests: Drei Tote – Demonstranten rufen: „Wir sind Arier und beten keinen arabischen Gott an“

In Lorestan haben die Sicherheitskräfte nicht nur Tränengas auf die Demonstranten gefeuert, sondern tödliche Kugeln. Nach verschiedenen Berichten ist von mindestens drei Toten die Rede.

BREAKING NEWS; Reports say Iranian forces have opened fire at protesters in Lorestan, Iran. Unconfirmed reports of three protesters dead. Bodies carried away by crowd.#IranProtests pic.twitter.com/QtP1mfGR7R — fortisking (@fortisking) December 30, 2017

In vielen Städten sind erneut Tausende auf die Straßen gegangen, in Teheran organisierten die Mullahs eine Gegendemonstration. Aber die Demonstranten ließen sich nicht einschüchtern. Plakate von Ayatollah Chamenei wurden abgehängt und verbrannt, die Menge forderte seinen Tod, auch Rufe nach dem Schah wurden laut.

Während US-Präsident Donald Trump die Demonstranten unterstützt, ist aus Berlin nur ohrenbetäubendes Schweigen zu vernehmen. Frauen, die das Tragen des Hidschabs verweigern passen wohl nicht so gut zu Merkels Asyldiktatur.

Auch das sollen Demonstranten gerufen haben: Wir sind Arier. Wir beten keinen arabischen Gott an!

Protestors in Iran: "We are Aryans! We don't worship the Arab [God]"

This is not the first time people have used this anti-Islam slogan. The Islamist regime has given birth to strong anti-Islam sentiments in Iran. https://t.co/JAbeEalKnC — Saeed Ghasseminejad (@SGhasseminejad) December 28, 2017

In 🇮🇷, chanting 'Death to dictator', insulting the Supreme Leader, criticising the system is extremely dangerous. You can be arrested, charged w/ 'moharebeh' (enmity against God) & executed. That's why I say this is pure bravery.#IranProtests#تظاهرات_سراسری#اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/uzKcYHzO6S — Yalda_So♀ (@Yalda_so) December 30, 2017