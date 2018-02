Iran: Frauenproteste gegen Kopftuchzwang gehen weiter

Teheran: Das sind mutige Frauen, die ihr Leben riskieren. Im Iran herrscht nach wie vor Kopftuchzwang. Wenn auch die Proteste Teil einer mutmaßlichen Farbrevolution sein mögen, entschuldigt das keinesfalls die Terrorherrschaft der „Islamischen Republik“ – sie ist zutiefst menschenfeindlich und richtet sich gegen das eigene Volk der einst so großen Kulturnation.

Immer wieder protestieren Frauen im Iran und nehmen dafür Gefängnisstrafen und Schlimmeres in Kauf.

مطمئنا در روزهایی که ایران از سیاهی رها میشه این کودک به خودش میباله که کوچکترین مبارز وطن بوده👌❤#براندازیم#دختران_انقلاب#نه_به_حجاب_اجبارى pic.twitter.com/fP7FRudTiI — وانیا (@vaniaput21) January 31, 2018

Foto: Twitter /Screenshot

Mindestens eine Demonstrantin, die in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen und an einen Stock gehängt hat, wurde verhaftet. Die vor einigen Wochen „plötzlich und unerwartet“ aufgeflammten Proteste sind auf einmal kein Thema mehr, was aus den zahlreichen Verhafteten wurde, wurde nicht weiter berichtet. Proteste gegen die islamische Zwangsverhüllung machen sich im Kanzlerinnen-TV nicht so gut, wird doch aktuell über Familiennachzug „gestritten“ und der Islamisierungskurs fortgesetzt.