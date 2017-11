Ingelheim: Pannen-Affäre um entwichenen Abschiebehäftling und Brandstiftung wird im Landtag debattiert

Mainz / Ingelheim: Der Fall machte über die Region hinaus Schlagzeilen, er steht exemplarisch für das Versagen der Behörden im Umgang mit abgelehnten kriminellen Asylbewerbern. Nun landete er aufgrund einer Anfrage des AfD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge auf der Tagesordnung im Mainzer Landtag. Die Fragen bringen die Staatsministerin in Bedrängnis.

Die Gewahrsamkeitseinrichtung ist nicht zum ersten Mal ins Gerede geraten. So gelang einem gefährlichen Vergewaltiger unter Vortäuschung gesundheitlicher Probleme die Flucht aus dem Ingelheimer Krankenhaus. Auch er saß zur Abschiebung dort ein und konnte das Personal täuschen, später wurde er glücklicherweise gefasst. Der mutmaßliche Marokkaner, der sich per Einweisung in die Psychiatrie den überforderten Sicherheitskräften entziehen konnte ist dagegen nach wie vor auf der Flucht.