Am frühen Dienstagmorgen, den 07.04.2020, wird im Freien vor dem Gebäudekomplex des Krankenhauses in Ingelheim ein Säugling ausgesetzt. Dem Neugeborenen geht es nach anfänglicher Unterkühlung mittlerweile wieder gut.

Gegen 06:00 Uhr finden Zeugen das neugeborene Mädchen auf einem Parkplatz neben dem Gehweg der ärztlichen Bereitschaftspraxis in der Turnerstraße in Ingelheim. Der Säugling war in eine rotfarbene Decke eingewickelt, hatte sich aber bereits freigestrampelt und schrie. Aufgrund der Schreie wurden Zeugen auf das Neugeborene aufmerksam.

Das Mädchen ist beim Auffinden 47 cm groß und hat die Blutgruppe Null Rhesus positiv. Es hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, blonde Haare und eine helle Hautfarbe.

Die Mainzer Kriminalpolizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Zudem richten wir unsere Fragen auch an Ärzte, Gynäkologen und Pflegekräfte, die möglicherweise in den letzten Wochen eine werdende Mutter betreut haben und hierbei etwas Auffälliges festgestellt haben.

– Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen am Dienstagmorgen im Bereich der Turnerstraße in Ingelheim am Rhein machen?

– Wer kann Angaben zur Herkunft der rotfarbenen Decke machen?

– Wer kenn etwas zu einer, in den letzten Wochen hochschwangeren Frau sagen, die inzwischen entbunden hat, jedoch keinen neugeborenen Säugling versorgt?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich jederzeit mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Auch die noch so kleinste Beobachtung kann von Bedeutung sein.