Marcel Tanner, Mitglied der Covid-Expertengruppe des Bundesrats, will rasche Versuche am Menschen. Das sei Standard und könne rasch einen Impfstoff hervorbringen. Bis es soweit sei, helfe die Maskenpflicht – die sei niemals so einschneidend wie eine nächste Stilllegung.

In Deutschland gibt es noch Möglichkeiten, die Masern-Impfpflicht zu umgehen.

