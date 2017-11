Höcke bedankt sich für Solidaritätsbekundungen: „Was die bürgerliche Opposition so stark macht, ist ihr innerer Pluralismus“

Nach der als „Kunstauktion“ getarnten Ausspäh- und Zersetzungsaktion des selbsternannten „Zentrums für politische Schönheit“ gegen Björn Höcke, bei der auch seine Familie und die Kinder zur Zielscheibe der Linksextremisten wurden, bedankte sich der Thüringer Landesvorsitzende der AfD für die zahlreichen Solidaritätsbekundungen, die ihn erreichten. Der Politiker unterdessen seinen Kurs fort und sprach am Samstag in Leipzig bei der Konferenz des Compact-Magazins. Einige Auszüge davon veröffentlichte er auf seiner Facebookseite:

»Wenn wir mit der Alternative für Deutschland heute die Aussicht haben, das Machtmonopol der etablierten Parteien anzufechten, so deshalb, weil wir die politische Exponentin einer Gegenkultur darstellen, die jetzt schon stark ist und dabei ihre Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen hat.

Was in den Erfolgen der AfD zum Ausdruck kommt, ist weitaus mehr als nur eine punktuelle Unzufriedenheit etwa mit der Einwanderungspolitik.

Was die gesamte bürgerliche Opposition eint, ist die grundsätzliche Ablehnung der lebensfeindlichen Ideologie, mit der die Herrschenden ihre Politik legitimieren.

Und was sie so stark macht, ist ihr innerer Pluralismus. Die „Vielfalt“, von der die Ideologieproduzenten des Establishments immer so gerne reden – bei uns in der Bürgerbewegung ist sie Wirklichkeit!

Unsere Gegenkultur besteht eben nicht nur aus in der Wolle gefärbten „Rechten“.

• Es gibt nicht nur den Verbindungsstudenten mit Renommierschmiss auf der Wange, es gibt auch die Feministin, die sich keine Illusionen über die zwangsläufigen Folgen macht, wenn man Millionen von jungen Männern in unser Land einwandern läßt, die in gewaltaffinen Machokulturen sozialisiert worden sind.

• Es gibt nicht nur den traditionellen konservativen Patrioten, sondern durchaus auch den linken Anti-Imperialisten, der es leid ist, sich einreden zu lassen, daß Imperialismus nur dann etwas Schlechtes sei, wenn er sich gegen fremde Länder richtet, aber vollkommen in Ordnung, wenn er das Eigene unterjocht.

• Es gibt nicht nur den konservativen Christen, der gegen Abtreibung und Homo-Ehe kämpft, sondern auch den eingefleischten Liberalen, den ideologisch motivierte Sprachregelungen und Redeverbote auf die Barrikaden treiben.

• Und es gibt nicht nur Deutsche, sondern auch afrikanische oder orientalische Christen, die uns aufgrund eigener, bitterer Erfahrungen in ihren Heimatländern händeringend davor warnen, unser Land islamischen Machtansprüchen preiszugeben.

Das Establishment selbst hat dafür gesorgt, daß die bürgerliche Opposition in sich praktisch die gesamte Breite des politischen Spektrums repräsentiert, und daß in ihr alle klassischen Richtungen politischen Denkens vertreten sind – nicht nur die konservative, sondern auch die linke und die liberale.«

Quelle: Facebook