Der Spiegel hat diese Woche eine Attacke gegen die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herman und ihren Lebensgefährten Andreas Popp geführt. Die beiden würden eine rechte Kolonie an ihrem Wohnsitz in Kanada aufbauen und Auswanderer anlocken. Die Grundstücke würden zu überhöhten Preisen gehandelt, heißt es weiter. Nicht nur alle deutschsprachigen „Leidmedien“, auch die kanadische Presse übernahm die Berichterstattung über die angeblichen „German Nazis.“ Mit journalistischen Standards oder gar Anstand hat der Angriff freilich wenig gemein, doch er hat seine Wirkung nicht verfehlt.

Am Nachmittag erschien auf dem Telegramkanal von Eva Herman folgendes Statement:

Andreas Popp und Eva Herman:



Wir beugen uns den Mainstream-Mechanismen! Wir ziehen uns ab sofort aus der politischen Berichterstattung zurück!



Bleibt beschützt.

In einer weiteren Sprachnachricht kündigte das Paar an, sich in Kürze mit einem neuen Format regelmäßig zu Wort zu melden, das aber dann nicht mehr politisch sei. Ob damit die Verfolger besänftigt werden, steht in den Sternen. Je mehr Steuergelder zur „Förderung“ der „Qualitätspresse“ von der Bundesregierung an ihre Hofberichterstatter und Berufslügner ausgeschüttet werden, desto heftiger werden die „Enthüllungen“ ausfallen, die bei näherem Hinsehen alles andere als spektakulär und erst recht nicht neu sind.

Der billig zusammengeschusterte Spiegelartikel wirkt, als wären weite Teile direkt bei dem anonymen Hetzwerk Psiram abgeschrieben worden. Auch dort vermutet man die Pharmaindustrie als Drahtzieher, beim Spiegel weiß man indes, dass die Bill & Melinda Gates Foundation rund 2.3 Millionen Euro für ein „Projekt“ an das Flakgeschütz der Demokratie zahlt …