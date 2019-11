Am 1. November wird auch in Frankreich Allerheiligen (Toussaint) gefeiert – jedenfalls bisher. 2019 müssen sich die Bürger an diese Bilder gewöhnen. Migrantenhorden liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei – auf einem Friedhof in der Stadt Cognac wurden hunderte christliche Gräber geschändet.

Des centaines de tombes saccagées dans le #cimetière de la ville de Cognac. Cet acte de vandalisme intervient en plein week-end de la #Toussaint, jour particulièrement sacré chez les #Chrétiens. pic.twitter.com/dK9zOrQIdR — Laurent de Béchade (@LaurentDBE) November 1, 2019