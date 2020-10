Hat die Bayrische Staatskanzlei die „Corona-Pandemie“ vorhergesehen?

Namhafte Hellseher, wie der „Mühlhiasl“ oder der legendäre Alois Irlmaier stammten aus Bayern. In der bayrischen Staatskanzlei ist offenbar ein noch unentdecktes Talent am Werk, wie der obige Screenshot zeigt. In der Fassung vom 24. Mai letzten Jahres findet man nämlich im Haushaltsplan des Freistaates den Art. 2 a „Kreditermächtigung zur Finanzierung von Kapitel 13 19 – Sonderfonds Corona-Pandemie“. Ab dem 01. Januar sei der Text in Kraft getreten, liest man in der Kopfzeile. Welcher Nostradamus ist dafür nur verantwortlich? Weiß der Unbekannte vielleicht auch, wie die „Pandemie“ zu Ende gehen wird und ob wir alle zwangsgeimpft werden?

Fragen Sie doch einmal nach, liebe Leser. Die Bayrische Staatskanzlei freut sich bestimmt über ein paar Zuschriften. (Zum Kontaktformular bitte einfach auf den nachfolgenden Screenshot klicken!)

Screenshot bayrische Staatskanzlei – zum Abschicken einfach in das Bild klicken oder hier

