Hashtag kapern: Der ganz besondere #Jahresrueckblick2017 von @Einzelfallinfos

Im Fernsehen läuft gerade wieder die alljährliche Gefühlsduselei zur Weihnachtszeit inklusive Spendenmarathon und fragwürdiger Hilfe für Afrika, die dort gar nicht allerorten so erwünscht ist. Doch Gutmenschrassismus a la Campino und den Vater einer Drogentoten, „Sir“ Bob Geldof, fällt offenbar nicht unter die Maas-Gesetze.

Ein Gegengewicht zu der schmalztriefenden Propaganda kommt von den @Einzelfallinfos – der ganz besondere Jahresüberblick listet noch einmal die schlimmsten „Vorfälle“ und Verbrechen auf, die Deutschland 2017 erschüttert haben.

Wir blicken auf ein Jahr voller schlimmer "Einzelfälle" zurück. Einige haben uns besonders bewegt. Die meisten Opfer sollen in der Öffentlichkeit kein Gesicht haben. Politisches Entsetzen, Mitgefühl bleiben aus. Wir möchten an ihr Schicksal in einem #Jahresrückblick2017 erinnern pic.twitter.com/y1F3rJfmOZ

