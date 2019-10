Ein 27-Jähriger ist am Samstag bei einer Auseinandersetzung mit zwei Männern zunächst am Kopf verletzt und dann bewusstlos auf dem Gleiskörper der Stadtbahn in Hannover-Kirchrode abgelegt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatten die drei Männer zunächst gemeinsam in einer Wohnung an der Tiergartenstraße gefeiert. Gegen 22:15 Uhr gerieten sie dann in Streit. Worum es dabei ging, ist noch unklar. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte, so berichten es Zeugen, in körperlicher Gewalt. Dabei wurde der 27-Jährige am Kopf verletzt. Anschließend sollen die beiden Beschuldigten (33, 37) das bewusstlose Opfer auf dem Gleiskörper der Stadtbahn abgelegt haben.

Dies bemerkten aufmerksame Passanten. Sie alarmierten die Polizei, sodass der 27-Jährige durch die Beamten von den Gleisen gezogen und eine sich nähernde Stadtbahn rechtzeitig gestoppt werden konnte. Die mutmaßlichen Täter nahm die Polizei in unmittelbarer Nähe vorläufig fest. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 5555 zu melden.