Am frühen Sonntagmorgen ist ein 33-Jähriger in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vahrenwalder Straße auf seine 31-jährige Frau losgegangen. Die Frau hat bei der späteren körperlichen Auseinandersetzung im Innenhof lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Der Täter ist anschließend vom Tatort geflüchtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Ehepaar aus bislang unklarer Ursache gegen 05:00 Uhr in der Wohnung im Stadtteil Vahrenwald in Streit geraten. Im weiteren Verlauf wurde die 31-Jährige offenbar von ihrem Mann bedroht, flüchtete sich ins Badezimmer und sprang aus dem Fenster in den Innenhof. Dort konnte der Täter sie wieder einholen und stach anschließend mehrfach auf sie ein. Der 33-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von ihm aktuell jede Spur.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte und brachten sie umgehend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Hannover aufzunehmen.