Hanau: Täter soll Bekennerschreiben und Video hinterlassen haben

Die Generalbundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Der Todesschütze von Hanau heißt Tobias R. Bei der zweiten Leiche, die neben dem Täter gefunden wurde, handelt es sich um die Mutter des Toten. In einem Bekennerschreiben soll Tobias R. nach „Bild“-Informationen davon gesprochen haben, dass „bestimmte Völker vernichtet werden müssten, deren Ausweisung aus Deutschland nicht mehr zu schaffen sei“.

Mittlerweile steht offenbar fest, dass es sich nur um einen Täter handelt. Zumindest in einem Artikel der WELT war aber zuerst von zwei Männern die Rede, die die Shisha-Bar am ersten Tatort betreten hätten. Dies hätte der Besitzer gegenüber der WELT bestätigt und sich selbst unter einem Auto in Sicherheit gebracht.

Inzwischen wurde der Artikel wie folgt ergänzt:

WELT erreichte dessen Inhaber Cizre B. wenige Stunden nach der Tat per Telefon in seinem Imbiss: „Ich habe gesehen, wie zwei bewaffnete Männer in die Shisha-Bar gegangen sind. Sie haben sofort geschossen, vielleicht zehn Mal. Die Leute haben geschrien und sind rausgerannt. Dann haben die Männer draußen auf die geschossen, die weggerannt sind.“ Bei der Aussage, er habe „zwei bewaffnete Männer“ gesehen, handelte es sich um eine Fehlbeobachtung.

Vor einigen Tagen hat Tobias R. ein Video auf Youtube veröffentlicht. Darin richtete er sich in fließendem Englisch an die amerikanische Bevölkerung, sprach u.a. von unterirdischen Militäreinrichtungen und satanischen Ritualen. Hinweise, dass er selbst einen Anschlag plante, sind in dem Video nicht zu finden.

RT überträgt die Spurensicherung am Tatort.