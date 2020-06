Hier O24 auf Telegram folgen

Hamm: Ein 25-jähriger Mann aus Hamm wurde am Donnerstagmorgen Opfer eines besonders hinterlistigen Raubes.

Er war gegen 8 Uhr als Fußgänger auf dem Alten Uentroper Weg in Höhe der ZUE in östliche Richtung unterwegs, als er auf einem südlich in Richtung Heithofer Allee verlaufenden Fußweg eine Frau bemerkte, die neben einem Kind kniete und um Hilfe schrie.

Der 25-Jährige begab sich zu den beiden, um seine Hilfe anzubieten. In diesem Moment erhielt er plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf. Als er sich umdrehte, standen zwei Männer vor ihm, von denen einer unter Vorhalt eines Messers Geld forderte.

Der 25-Jährige warf daraufhin seine Geldbörse auf den Boden. Mit Bargeld als Beute flohen die beiden Männer -wie kurz zuvor schon die Frau mit dem Kind- über den Fußweg in Richtung Heithofer Allee.

Alle Personen sind dunkelhäutig. Die Frau ist zirka 40 Jahre alt, das Kind ist fünf bis sechs Jahre alt und trug eine blaue Jacke.

Beide Männer sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Der Tatverdächtige, der mit dem Messer drohte, ist auffällig groß (zirka 1,95 Meter), hat eine schlanke Figur, mittellange, verfilzte Haare und einen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jacke und hellbeigen Shorts bekleidet. An seinem linken Knie befindet sich eine helle Narbe. Auffällig war seine sehr tiefe Stimme.

Der zweite männliche Tatverdächtige ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Er war komplett schwarz gekleidet und trug einen braunen Schal oder ein Halstuch.

Die Polizei Hamm sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können oder im Umfeld des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter 02381 916-0 oder schreiben an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.