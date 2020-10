via yoicenet2: In diesem Video verlesen wir den interessanten Kurzbeitrag auf Telegram Bittel TV ein, der heute gepostet wurde. Dabei geht es darum , dass in Hamburg ein Richter seine Ehrenmedaille aus Prostet an den Hamburger Bürgermeister zurückgesendet hat. Weil ich keine weitere Quellen dazu gefunden habe, habe ich bei Bittel TV nochmal nachgefragt und es hieß; „Dieser Inhalt wurde uns vom Verfasser der Zeilen selbst per Mail zugesandt. Daher gibt es ansonsten keine weiteren Quellen dazu.“ Der ehemalige Richter scheint nicht nur die laufenden Proteste zu verfolgen, sondern hat sich auch einen guten Überblick über den „wissenschaftlichen Stand“ den PCR Test usw. verschafft und gibt einen aufschlussreichen Überblick , wo wir alle gerade stehen!

