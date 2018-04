Hamburg: Noch eine #Messerattacke – 29jähriger Mann schwer verletzt

Hamburg: Bei einer Auseinandersetzung in einem Bus am ZOB/Hauptbahnhof ist heute ein 29-Jähriger durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Bus zu verbalen Streitigkeiten über zu laute Musik. Im weiteren Verlauf soll ein 21-Jähriger, dessen Herkunft die Polizei mit „Deutscher“ angibt, noch im Bus den 29-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der Täter und das Opfer begaben sich im Anschluss in den Bahnhofsbereich. Hier konnte der Tatverdächtige von den inzwischen alarmierten Polizeibeamten in den Tunnelanlagen vorläufig festgenommen werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht nach ersten Angaben der behandelnden Ärzte nicht.

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern gegenwärtig an.