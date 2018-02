Hamburg: #Merkelmussweg-Demo: linke Störer festgenommen

Livestream: „Merkel muss weg!“-Demo in Hamburg mit David Berger

Bericht in der Epoch Times

Der Polizeibericht

Durch eine Privatperson wurde bei der Versammlungsbehörde für am Montagabend in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Versammlung zum Tenor „Merkel muss weg!“ mit erwarteten 100 Teilnehmern angemeldet. Die ursprüngliche Anmelderin benannte am heutigen Tag eine andere Versammlungsleiterin.

Die Versammlung begann um 19:00 Uhr mit ca. 200 Teilnehmern, Zu diesem Zeitpunkt hielten sich im Umfeld, insbesondere der ABC-Straße, dem Jungfernstieg und am Valentinskamp ca. 700 Versammlungsgegner, überwiegend aus dem linken Spektrum auf. Parolen wurden skandiert und es kam teilweise zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppierungen.

Um 19:30 Uhr befanden sich ca. 230 Versammlungsteilnehmer auf dem Gänsemarkt, im Umfeld geschätzte 800 Kundgebungsgegner. An der Absperrung ABC-Straße wurden um 19:29 Uhr zwei Bengalos gezündet.

Es wurden, Stand 20:55 Uhr, durch Polizeikräfte zwei Ingewahrsamnahmen von linken Störern gemeldet.

Nach Beendigung der Versammlung um 20:00 Uhr durch die Leiterin, wurden die ehemaligen Versammlungsteilnehmer durch Polizeikräfte störungsfrei zum U-Bahnhof Gänsemarkt begleitet. Die Personen des linken Spektrums entfernten sich ohne Anschlussaktionen aus dem Bereich Gänsemarkt.

Insgesamt waren rund 700 Polizeibeamte eingesetzt.