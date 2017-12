Hagen: Türkennazis „Graue Wölfe“ und Talibanflaggen auf Demos gegen Israel

Die Polizei hatte laut eigener Verlautbarung alles im Griff und schönt die Fakten politisch korrekt:

Heute fanden in der Hagener Innenstadt mehrere Veranstaltungen statt, die teilweise auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen führten. Die Polizei war mit annähernd 100 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. In der Spitze rund 1000 Personen führten ab 13.00 Uhr bis 14.50 Uhr einen Aufzug vom Bahnhofsvorplatz ausgehend über den Graf-von-Galen-Ring, die Elberfelder Straße, den Adolf-Nassau-Platz, die Bahnhofstraße und über die Hindenburgstraße sowie die Körnerstraße zurück zum Ausgangspunkt mit einer Abschlusskundgebung durch.

Das Thema der Demonstration lautete „Jerusalem den Palästinensern – Gegen den einseitigen Ausruf von Jerusalem als Hauptstadt Israels“. Ab ca. 12.00 Uhr versammelten sich rund 30 Personen zu einer Gegenveranstaltung an der Marienstraße und 40 Teilnehmer zu einer Mahnwache am Dr.-Ferdinand-David-Park. Das Thema der Demonstrationen in der Marienstraße lautete „Solidarität mit Israel – Gegen jeden Antisemitismus“. Die Mahnwache mit dem Thema „Gegen Antisemitismus – Absolute Solidarität mit den jüdischen Bürgern Hagens und Umgebung“ wurde um 13.30 Uhr beendet. Die Veranstaltung aus der Marienstraße endete gegen 14.15 Uhr.

Alle Veranstaltungen verliefen weitestgehend störungsfrei. Lediglich im Bereich der Karl-Marx-Straße kam es aufgrund der hohen Emotionalisierung zwischenzeitlich zu lautstarken verbalen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen der Demonstration vom Bahnhofsvorplatz und Teilnehmern der Veranstaltung aus der Marienstraße. Die Polizei hatte die Lage jedoch unter Kontrolle und konnte eine unmittelbare Konfrontation verhindern.