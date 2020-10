Der „Rekordversuch“ ist gescheitert. Den Spott im Netz will ich bis auf die Titelzeile nicht wiederkäuen, die mir auf Twitter ins Auge stach. Ein Flieger in der Luft suchte die Menschenkette vergeblich, was wohl auch am technischen Gerät gelegen haben soll. Was das ganze Spektakel überhaupt noch soll? Vielleicht ist das so wie mit den zweiten und dritten Teilen von erfolgreichen Kinofilmen, die bis auf wenige Ausnahmen dann doch keine Besucher mehr anlocken. „Die Maske 2“ wäre da ein passendes Beispiel …

