Grüne-Köln: Bunter „Aktivitätenstrauss“ ohne klare Schwerpunkte

Generell informieren die Grünen mit 56% (AfD zu 30%) der Einträge den Kölner darüber mehr was in Deutschland und seiner Stadt vorgeht und wie die Partei an seiner Gestaltung mitmacht. Informativ sind z.B. die ständigen Kolumnen: Neues aus den Ausschüssen oder Rat im Blick – das ist zwar eine Berichtserstattung aus dem Blickwinkel der Grünen aber immerhin überhaupt eine. Auch über Neuigkeiten, wie die Privatisierungspläne des Kölner Flughafens hört der Leser nicht jeden Tag Andererseits sind bei den Grünen oft Themen zu finden, die einen „arbeitenden und steuerzahlenden Zeitgenossen“ nur am Rande oder kaum interessieren (Gender, Türkenkonflikte, „Demokratieverteidigung“).