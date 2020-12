Muc Muc: Die Merkel-Junta ist noch gar nicht verräumt, da werden in München bereits große Träume geträumt. Phallus-Öder, designierter Prinzregent der BRDigung, sinniert offen darüber, wie man die Gewalt über die Herde erlangt. Mit seinen komischen Phantasien scheint er nicht allein. Wer böte sich da mehr an, als die Grünen? Immerhin liegen sie bei den manipulierten Umfragen ebenfalls ziemlich weit vorn. Habeck lobt nicht das erste Mal chinesische Regierungsweisen. Damit ist er voll im Trend und auch die Leute vom “Great Reset” wissen ihn dafür zu schätzen.

Die scheint der Dreh- und Angelpunkt der beiden Träumer bei ihren neuen Machtphantasien zu sein. Um die Gemeinsamkeiten weiter auszuspinnen, gehen Markus Söder und Robert Habeck gelegentlich schon mal verbal miteinander kuscheln. Das gegenseitige “lobhudeln” kann dabei niemand mehr übersehen. Der schwierigere Teil besteht zunächst darin, die “Alte” in der Waschmaschine zu Berlin zu entsorgen. Sie (die böse Hexe) schaffte es immerhin, sich aus dem Politikzirkus der CDU-Vorstandschaft zu verabschieden, um sich vollends auf das “schottern” der Republik zu konzentrieren.

Während sich irgendwelche Randfiguren noch um einen nutzlosen CDU-Vorsitz balgen, peitscht sie die Herde weiter in Richtung ihres sozialistischen Allmachtsgatters. Das gelingt mit dem gut einstudierten Corona-Gespenst besser denn je. So schafft die Merkel am Ende vielleicht doch eine solide Basis für Söders und Habecks Erbschleichgelüste. Die totalitären Züge der Beiden kann erkennen wer etwas genauer hinsieht. Aber wer weiß, vielleicht müssen wir die Wahl 2021 ja auch noch um vier Jahre verschieben oder Mutti muss gar noch mal vier Jahre ran, weil es einfach keine würdige Nachfolge in Sicht ist. “Mutti forever”.

Die Welt und die Welt …

Folgt man diesem Artikel: „Großer (Brech)Reiz“ – Söder wünscht sich schwarz-grüne Koalition … [DIE•FÄLLT], wird der Eindruck erweckt, dass Merkel schon längst aus dem Rennen sei. Bei bösen Hexen kommt das immer erst im letzten Teil des Schlussakts und der ist hier nicht ansatzweise in Sichtweite. Also beziehen sich die dort erörterten Avancen selbstverständlich nur auf eine fernere, rein hypothetische Zukunft. Halt nur auf die feuchten Träume der selbsternannten Mutti-Meuchler.

Die Nummer geht ganz einfach. Die Menschen haben die Nase voll von Merkel und suchen nach dem nächst größeren Übel. Die Deutschen und ihre “Challenges” sind und bleiben Hardcore, da genügen zwei Weltkriege nicht. Immerhin kann man mit den Grünen, seit Joschka Fischer, wieder fette Kriege machen. Wie immer, nur fürs Gute und da kann man schnell mal aufs Völkerrecht scheißen. Weiters die Welt mit einem sauberen “Ökofaschismus” auf Linie bringen, das erst ist eine echte Herausforderung. Die Menschen sind dabei, wie immer, nur das lästige Beiwerk, wenn es um noch größere Ziele geht. Den hier beschriebenen Protagonisten sollte das leichtfüßig gelingen, solange die (Medien)Macht mit ihnen ist.

Ein neues Märchenkapitel der Macht …

Ist es nicht herzerweichend wenn der Markus Söder über die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie sinniert? Da klaut er doch gleich dem “grünen Shrek” die Show. Wollte Habeck ebenfalls Kanzler werden, müsste es erst wieder ein Hauen und Stechen zwischen den Schwarzen und Grünen geben. Wie der oben verlinkte Bericht ergibt, sieht Habeck in Söder auf alle Fälle schon mal ein “Kamel”. Dem könnte man sich ohne weitere Prüfung anschließen. Habeck meint das allerdings nur im positiven Sinne. Das kann also nur etwas Ökologisches bedeuten.

Wir werden abermals Zeugen, wie die Republik verschaukelt wird. Gottlob, stellte schon die Kanzlerin fest, dass es gut ist, wenn die Menschen nichts zu sagen haben. Diese Maxime werden sich auch die neuen Protagonisten zueigen machen. Warum sollte sich die Politik an den Menschen orientieren, wenn sich die besseren Profite an anderer Stelle viel einfacher einsammeln lassen? Man mag daraus auch störrisch ableiten, dass es keine neue … und schon gar keine Schwarz-Grüne Regierung braucht. Wir benötigen gar keine Regierung dieser Filz-Coleur. Es scheint an der Zeit, sich das Land zurückzuholen. Irgendwie brennt gerade die Luft. Dazu wogt bereits ein frischer Frühlingsduft … da riecht man jeden schwarz-grün stinkenden Haufen schon von weitem, manchmal sogar gegen den Wind.

Quelle und Erstveröffentlichung: Qpress.de