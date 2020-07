Hier O24 auf Telegram folgen

Rund 200 Polizisten haben am Donnerstagvormittag eine Razzia in einem Haus in der Rigaer Straße in Berlin durchgeführt.

Wir durchsuchen derzeit u.a. mit einer Hundertschaft einzelne Wohnungen eines Wohnprojekts der #Rigaer Straße. Die richterlich angeordneten Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit begangenen Straftaten einzelner Personen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 9, 2020

