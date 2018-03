Großeinsatz in #Rottenburg: Tumultartiger Zwischenfall im Asylbewerberheim

Original-Beamtensprech: Am Samstagabend gegen 20:35 Uhr kam es im Asylbewerberheim in der Tübinger Straße in Rottenburg zu einer Schlägerei zwischen zwei Bewohnern. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen waren bereits mehrere Personen aus der Unterkunft, überwiegend nordafrikanischer Herkunft, in die Auseinandersetzung verwickelt, bei welcher unter anderem mit Gegenständen, insbesondere Flaschen, aufeinander eingeschlagen und geworfen wurde. Nachdem einer der Hauptaggressoren durch die Einsatzkräfte festgenommen werden konnte, versuchten circa 50 Bewohner der Unterkunft die Einsatzmaßnahmen zu stören. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray, bei dem nach derzeitigem Stand zwei Personen leicht verletzt wurden. Da sich die Lage nicht befriedete, wurden weitere Streifen zur Unterstützung zusammengezogen. Mit der Festnahme zweier weiterer Hauptaggressoren gelang es dann die Lage vor Ort zu befrieden.