Während der Berliner Innensenator am Verbot festhält, findet am Samstag in Wien eine Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen der österreichischen Regierung statt.

Als Redner zugesagt haben:

Dr. Peer EIFLER- Schwerpunkte Killervirus ja oder nein ?

Franziska LOIBNER – Impfzwang, Steve WHYBROW-5G, Dr. Alexandra KOLLER

Amtsärztin & Kurärztin, Dr. Merith STREICHER „Eltern-stehen-auf“

Dr. SCHMIDT jur. Sicht auf Coronamaßnahmen, Manuel Cornelius MITTAS – Freier Journalist

Das Ziel der Versammlung stellt Hauptveranstalter Hannes BREJCHA von Querdenker Wien dar: Wir möchten bis zu 15.000 Menschen vor Ort aus dieser „Coronadiktatur“ befreien und hunderttausende online erreichen. Wir freuen uns auch über die Hunderten Motorräder die via Tangente zum Versammlungsort kommen.

Datum: 29.08.2020, 18:00 Uhr

Ort: Resselpark am Karlsplatz.

Wien, Österreich