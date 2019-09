Es ist schäbig, was sich die umstrittene und selbsternannte “Deutsche” Umwelthilfe mit diesem Tweet erlaubt hat, der aktuell heftig im Netz kritisiert wird. Anlass war der gestrige Horrorunfall in Berlin durch einen Porschefahrer, der mehrere Todesopfer forderte. Der Fahrer kam mit dem Leben davon und hat, wie häufig bei Rasern einen gewissen Hintergrund über den sich die Behörden ausschweigen.

Ein absolut ekelhafter Tweet einer absolut überflüssigen Organisation. Einen Unfall mit mehreren Toten so zu instrumentalisieren, das kotzt mich an. Sprachlich äußere ich mich selten so! 😠 https://t.co/RRhdMIgDdF — Markus Wojahn (@Markus_Wojahn) September 7, 2019

Doch der grüne Klageverein ist nicht die einzige Organisation, die den Unfall für ihre Hetze gegen SUV-Fahrer instrumentalisiert.

Stolz teilt Greenpeace mit: “Gegen klimaschädliche SUVs protestieren Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace heute in Bremerhaven an einem Transportschiff, das mehrere 100 weitere BMW-Sportgeländewagen nach Deutschland liefert. An der Schiffswand haben die 35 Umweltschützenden ein Banner mit dem Slogan “Klimakiller an Bord” angebracht.”

Und weiter heißt es:

“SUVs gefährden andere Verkehrsteilnehmende im Straßenverkehr

Die wachsende Zahl an SUVs ist auch für Städte ein Problem. Durch ihre Größe beanspruchen sie weit mehr wertvollen öffentlichen Raum als andere Verkehrsträger. Auch als Hybrid- oder Elektro-Version stellen die großen Wagen für andere Verkehrsteilnehmer ein Sicherheitsrisiko dar. Wer als Autofahrer einen SUV als Unfallgegner hat, hat ein viermal höheres Risiko zu sterben als bei einem gewöhnlichen Pkw. Bei Fußgängern steigt das Risiko eines tödlichen Unfalls aufgrund der höheren Motorhaube um die Hälfte an. Kinder sind besonders gefährdet. Sie sind aus einem SUV schlechter zu sehen, und werden bei einer Kollision auf Kopf- und Brusthöhe getroffen.”

+++BREAKING+++ Greenpeace Aktivist*innen protestieren an einem Transportschiff mit vielen #SUVs an Bord! Wir wollen Klimaschutz, Verkehrswende und sichere Mobilität statt verpestete Luft, Spritfresser und Klimakiller! #climateemergency pic.twitter.com/9958NpbYbF — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 7, 2019

Da es der DUH aber nicht um eine Verbesserung, sondern nur um das eigene Wohlergehen geht, ist denen das egal. Solche Fakten 👇 werden einfach ignoriert.https://t.co/8FnG8FI4Vl — no name (@DarfLeer) September 7, 2019