Global Compact for Migration – Bundesregierung muss Farbe bekennen

Es geht um diesen perfiden Plan, der nichts anderes als das Ende der Nationalstaaten zum Ziel hat.

Die Bundestagsfraktion der AfD sieht darin einen erheblichen Eingriff in die Souveränitätsrechte Deutschland und hat durch das Instrument der sogenannten „Kleinen Anfrage“ das Thema für eine der nächsten Plenarsitzungen auf die Tagesordung gebracht.

1.Welche Ministerien und Bundesbehörden waren an der Ausarbeitung des Global Compact for Migration beteiligt?

2.Wer hat seitens der Bundesregierung den Global Compact for Migration unterzeichnet?

3.Wann wurde der Global Compact for Migration im Bundestag behandelt?

4.Ist eine Beteiligung des Bundestages zu dem Abkommen Global Compact for Migration vorgesehen?

5.Wer verhandelt zurzeit die Verpflichtungen im Auftrage Deutschlands?

6.Werden Hoheitsrechte durch den Global Compact for Migration eingeschränkt oder übertragen?

7.Werden Verpflichtungen finanzieller, liegenschaftlicher oder personeller Art gegenüber anderen Staaten aufgrund des Global Compact for Migration eingegangen?

8.Welche Zahlungen sind seitens Deutschland an die IOM vorgesehen?

9.Wurde der Bundestag darüber informiert?

Auf die zu erwartenden aalglatt formulierten Antworten darf man jetzt schon gespannt sein – eine Abkehr vom gegenwärtigen Kurs ist von der Bundesregierung auch mit Heimatverkündigungsminister Seehofer nicht zu erwarten.