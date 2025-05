Zunehmende Christenfeindlichkeit in Deutschland

Tagespost – Chefredakteurin Franziska Harter äußert sich im Video eindringlich zur zunehmenden Gewalt gegen Christen in Deutschland und zieht daraus gesellschaftliche sowie politische Konsequenzen. Sie stellt nicht nur einen einzelnen Vorfall in Berlin dar, sondern setzt ihn in einen größeren Kontext religiöser Intoleranz in Europa – mit Fokus auf Deutschland.

Harter schildert, dass Angriffe auf Christen keine Einzelfälle mehr sind. Besonders Kirchen sind Ziel von systematischem Vandalismus, etwa durch beschmierte Bibeln, verunreinigtes Weihwasser und Brandstiftungen. Diese Entwicklung wird durch Zahlen aus der politisch motivierten Kriminalitätsstatistik bestätigt: Antichristliche Akte haben sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Sie kritisiert die fehlende Reaktion der Politik auf diese Angriffe und verweist auf die gesellschaftliche Relevanz des Christentums – weit über rein religiöse Belange hinaus.