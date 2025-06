Peter Thiel (und) der Antichrist

Was kommt dabei heraus, wenn ein Tech-Milliardär wie Peter Thiel sich nicht nur für Kryptowährungen, Start-ups und Trump begeistert, sondern auch für die Apokalypse? Das Sonntagsblatt hat sich der Gedankenwelt des PayPal-Gründers angenommen – und es wird düster.

Thiel, der sich selbst als Christ bezeichnet und enge Bande zu evangelikalen Kreisen pflegt, glaubt fest daran, dass unsere Zivilisation kurz vor dem Kollaps steht. Doch statt Trübsal zu blasen, will er aktiv Einfluss nehmen – politisch, technologisch und spirituell. Seine Unterstützung für Donald Trump, seine Investitionen in Biotech-Firmen mit Unsterblichkeitsversprechen und seine Nähe zu ultrakonservativen Vordenkern wie René Girard zeigen: Hier verfolgt jemand einen größeren Plan.

Im Netz gehen Ausschnitte von einem Interview viral, das Peter Thiel der New York Times gegeben hat. Anders als bei uns, kann man in den USA Politik mit Religion verflechten und beispielsweise vom Antichristen sprechen, als sei es das Normalste von der Welt. Genau das will der Podcaster wissen, ob Thiel nicht selbst der Antichrist sei, vor dem er immerzu warne.

Peter Thiel is asked why he’s not the Antichrist he warns about.

“Wouldn’t the Antichrist be like ‘Great! I really like what Palantir is doing.’?”



The panic is evident:

“There are these different scenarios. Obviously I don’t think that that’s what I’m doing.”



Ok, Satan. https://t.co/5qdGxND14h pic.twitter.com/Pf00gfXexm