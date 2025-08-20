Christen protestieren vor Apple-Zentrale gegen Verhöhnung des Glaubens in TV-Serie

Christliche Aktivisten der Bürgerbewegung CitizenGO haben der Apple-Zentrale in den USA einen Besuch abgestattet und gegen die Verhöhnung christlicher Werte protestiert. Anlass sind Szenen aus der Fernsehserie „Your Friends and Neighbors“, die von Apple produziert und exklusiv auf Apple TV zu sehen ist.

CitizenGO gegen AppleTV: Über 280.000 Bürger wehren sich gegen eine blasphemische Fernsehserie, deren Figuren in eine Kirche einbrechen und Hostien in Marmelade tauchen. Apple hat der Besuch in ihrem Hauptquartier nicht gefallen – sehen Sie hier, wie es abgelaufen ist. (Und… pic.twitter.com/lDySQYezBi

Auf der Webseite fordert CitizenGO zum Boykott von Apple TV auf und sammelt weiter Unterschriften aus aller Welt.

Was Apple TV vor kurzem veröffentlicht hat, ist eine der schlimmsten öffentlichen Entweihungen der Eucharistie, die je ausgestrahlt wurden.

In der Serie “Your Friends & Neighbors” (Staffel 1, Folge 6) strahlt Apple TV eine Szene aus, die so abscheulich und blasphemisch war, dass wir nicht schweigen können.

Sie zeigt Schauspieler, die in eine christliche Kirche einbrechen.

Das Tabernakel öffnen.

Die geweihten Hostien stehlen.

Den Leib Christi in Marmelade tauchen. Lachen. Über das Abendmahl spotten. Die Absolution nachäffen.

Und dann, während das Ziborium noch auf dem Boden liegt, auf der Kirchenbank mit dem Geschlechtsakt beginnen.

Dies ist keine Satire. Dies ist keine Kunst.

Dies ist gezielter Hass. Ein direkter Angriff auf Jesus Christus und jeden Christen, der an Ihn glaubt.

Und Apple TV drehte dies mit Absicht. Die Verantwortlichen wissen genau, was sie da zeigen.

Denn sie hassen nicht nur unseren Glauben, sie hassen unsere Werte.

Sie hassen die Wahrheit, die Schönheit und das Opfer, für die unser christlicher Glaube steht.

Sie denken, uns könnte man straflos verspotten. Sie denken, wir würden schweigen.

Aber das werden wir nicht tun.

Erinnern Sie sich an Paris: Nachdem die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele das Abendmahl verspottete und in eine Drag-Parade verwandelte, unterzeichneten fast 400.000 Bürger innerhalb einer Woche eine Petition. Unser Bus mit der Aufschrift „Stoppt Angriffe auf Christen“ fuhr durch die Stadt, bis die Behörden schließlich Notiz nahmen.

Wir haben uns damals nicht den Mund verbieten lassen, und wir werden jetzt nicht schweigen.

Apple muss sich den Konsequenzen stellen. Wir fordern, dass sie diese blasphemische Episode VOM NETZ NEHMEN und sich öffentlich entschuldigen für das Verspotten der Eucharistie und das Entweihen des Allerheiligsten.

Aber Worte allein werden nicht ausreichen.

Deshalb rufen wir zu einem BOYKOTT von Apple TV auf. Wir fordern jeden Christen auf, sein Abonnement zu beenden, seine Benutzerkonten zu kündigen, die App zu löschen und keinen Cent mehr für Produkte oder Dienstleistungen von Apple auszugeben, bis Tim Cook diese Episode zurückzieht und sich entschuldigt.

Treffen wir sie dort, wo es weh tut: Bei ihrem Gewinn und ihrem Ruf.

Fügen Sie jetzt Ihren Namen zu unserer Petition hinzu: Fordern Sie eine Entschuldigung von Apple für den blasphemischen Angriff auf das Christentum!



Überfluten Sie Apple und seine Führungskräfte mit Empörung und lassen Sie sie wissen, dass sie sich mit den falschen Leuten angelegt haben. Wir lassen unseren Glauben nicht straflos verspotten. Wir wollen eine Entschuldigung sehen. Und solange, bis diese eintrifft, kaufen wir von Apple nichts mehr.