Abtreibungsskandal in Sizilien: Rechte Regierung stolpert über eigene Prinzipien

Ein interessanter Beitrag auf Katholisches.info befasst sich mit dem Abtreibungsrecht in Italien und legt die Widersprüche einer vermeintlich konservativen Politik offen. Der italienische Ministerrat unter Giorgia Meloni hat das regionale Gesetz Nr. 23 der Region Sizilien angefochten, das Ärzten, die aus Gewissensgründen Abtreibungen verweigern, den Zugang zu öffentlichen Stellen verwehrt. Ein Schritt, der zunächst nach Prinzipientreue aussieht, entlarvt bei genauerem Hinsehen die ideologische Verwirrung im rechtskonservativen Lager.

Das sizilianische Gesetz ist ein Paradebeispiel für die Schizophrenie, die sogenannte „rechte“ Politik in Italien durchzieht. Während die Lebensrechtsbewegung den Einspruch Roms feiert, bleibt die bittere Ironie: Die gleiche Koalition, die in Rom regiert, bildet auch die sizilianische Regionalregierung, die dieses diskriminierende Gesetz verabschiedet hat. Fratelli d’Italia, die Partei Melonis, bekennt sich zwar lautstark zur Gewissensfreiheit, doch die Realität zeigt, wie brüchig diese Bekenntnisse sind. Ärzte, die sich aus ethischen Gründen gegen Abtreibung entscheiden, sollen systematisch benachteiligt werden – ein klarer Verstoß gegen die Verfassung und ein Schlag ins Gesicht der vielbeschworenen Werte. Die Tatsache, dass gerade konservative und christdemokratische Kräfte in Sizilien dieses Gesetz durchgedrückt haben, zeigt, wie tief die ideologische Verwirrung sitzt. Rechts? Links? In der Praxis scheint der Unterschied zu verschwimmen, wenn es um Macht und Kompromisse geht.