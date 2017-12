Interessanter Beitrag auf Youtube von KGK Rechtsanwälte Fachanwälte: „Ist der Beitragsservice verfassungswidrig? Was sagt der Beitragsservice in dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht? Was ist mit der Benachteiligung von bestimmten Personen?“

