Impfgeschädigte erhält Unterstützung im Verfahren gegen BioNTech

in

Eine Frau aus Baden-Württemberg, die nach einer Impfung mit dem COVID-19-Vakzin von BioNTech schwere gesundheitliche Schäden erlitten hat, klagt gegen das Unternehmen auf Schadensersatz. Die Menschenrechtsorganisation UNITED FOR FREEDOM hat sich dem Verfahren als Nebenintervenientin angeschlossen, um die Wahrung der Menschenrechte der Klägerin zu gewährleisten.

Die Klage stützt sich auf drei Hauptargumente: BioNTech habe ihre Informationspflicht verletzt, die Gute Herstellungspraxis für Arzneimittel nicht eingehalten und ein Produkt auf den Markt gebracht, das niemals hätte zugelassen werden dürfen. Die Klägerin sieht sich durch ein kürzlich veröffentlichtes Konzeptpapier der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in ihrer Position bestätigt. Das Papier räumt ein, dass mRNA-Impfstoffe eine neuartige Technologie sind und dass die Impfstoffe ohne klare Leitlinien verabreicht wurden.

Die EMA beschreibt in dem Papier detailliert die Anforderungen an die Herstellung und Kontrolle von mRNA-Impfstoffen für die Tiermedizin. Die Klägerin und ihre Anwälte argumentieren, dass diese Anforderungen auch für die Humanmedizin gelten müssten. Sie werfen BioNTech vor, die Einführung der Technologie nicht ausreichend vorbereitet und die Klägerin einem gefährlichen medizinischen Experiment mit hohem Risikopotenzial ausgesetzt zu haben. Die erste mündliche Verhandlung findet am 29. Januar 2025 vor dem Landgericht Heidelberg statt.