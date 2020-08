Wegen ihrer Mitgliedschaft in der AfD und Auftritten beim Frauenbündnis Kandel ist die Lehrerin Myriam Kern schon früh ins Visier von Linksextremen geraten.

Diese Woche hat die Hexenjagd einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Schulbehörde hat Kern offenbar gleich mehrfach versetzt, die Lokalpresse berichtet ausführlich darüber. In der Rheinpfalz hieß es am 21. August:

Myriam Kern arbeitet seit diesem Schuljahr an zwei Landauer Grundschulen. Sie hat Verbindungen zum rechtsextremen Frauenbündnis Kandel und sich als „Stimme von Kandel“ in der rechten Szene einen Namen gemacht. Darf so jemand kleine Kinder unterrichten?

Der Bericht zeigte Wirkung. Am Abend legte die Zeitung noch mal nach:

Eltern planen bereits Kundgebungen. Kommunalpolitiker machen mobil.

Am Sonntag folgte die nächste Schlagzeile, dieses Mal ohne Bezahlschranke:

Lerch: Aufsichtsbehörde und Ministerium ducken sich im Fall Kern weg

Am Montag um 11:36 Uhr darauf die erste Erfolgsmeldung:

Rechte Lehrerin nicht mehr an Landauer Grundschulen tätig

Am Montagabend reicht der Begriff „Rechte Lehrerin“ schon nicht mehr aus, die Zeitung titelt:

Rassistin jetzt an Förderschule

Aber das reicht der Gesinnungspolizei noch nicht. Myriam Kern soll abgesetzt werden. Ein Mitarbeiter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) packt angeblich aus und sagt:

„Ich würde mein Kind nie auf eine Schule schicken, an der Myriam Kern …“ der Rest verschwindet hinter der Bezahlschranke.

Das ist dieses Deutschland 2020, das beste, das wir je hatten. Ein Land, in dem ein unbedeutender Kreml-Kritiker auf Staatskosten eingeflogen wird, der als Blogger in Russland übrigens weitaus krassere Ansichten vertritt, als im Parteiprogramm der AfD zu finden. Vor der Charité findet man seltsamerweise keine Antifa und Omas gegen Rechts, die gegen die Behandlung von Nawalny protestieren. Wer rechts ist, bestimmt eben die Gesinnungspolizei.