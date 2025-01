Vera (29): „Ich war sexuell gehirngewaschen!“

In den deutschen Großstädten leben in mehr als der Hälfte der Haushalte nur eine Person, die überwiegend auch Singles sind. Offenbar läuft also irgendetwas beim Dating falsch. Darüber spreche ich mit Vera, 29, die behütet auf dem Land aufgewachsen ist und dann immer mehr zu einer emanzipierten Frau wurde. Wie es dazu kam und wie sie das heute sieht, erzählt sie in diesem Video.

Dabei haben wir u.a. über folgende Punkte gesprochen:

Wie läuft Dating heute?

Wie wir von Hollywood, Netflix, Musik usw. manipuliert werden.

Manipulation am Beispiel von einzelnen Filmen, Serien und Musik.

Dating in konservativen Kulturen.

Wie Dating-Apps Beziehungen erschweren.

Warum wird der Tradwife-Trend so diffamiert?

Ist Mansplaining wirklich schlimm?

Können Männer und Frauen befreundet sein?