Essen / Gelsenkirchen: Eine Gruppe „junger Männer“ wird für eine Reihe von Sexualstraftaten verantwortlich gemacht. Dabei soll es sich mindestens um drei Vergewaltigungen handeln. Drei der Verdächtigen befinden sich in bereits in Haft, ein vierter sei noch auf der Flucht. Heute Nachmittag will die Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben.

Symbolbild / Foto: albund / 123RF Lizenzfreie Bilder