Nach dem Verbot der Großdemonstration in Berlin kündigt sich heftiger Widerstand an. Kritik hagelt es nicht nur aus den Reihen der AfD, sondern auch von der Springerpresse. Die BILDerberg meint, mit dem Verbot würden die Covidioten zu Märtyrern. Ein Grund mehr, um am Samstag auch vor das Verlagsgebäude zu ziehen, dem Axel-Springer-Hochhaus an der Kreuzung der Rudi-Dutschke-Straße / Axel-Springer-Straße.

Die Veranstalter haben Widerspruch gegen die Entscheidung eingelegt, wie man den sozialen Netzwerken entnehmen kann, sind die Teilnehmer jetzt erst recht entschlossen, nach Berlin zu kommen. Innensenator Geisel will mit aller Härte Menschenansammlungen auseinander treiben lassen. Das vorletzte Wort liegt beim Gericht, das das Verbot wieder kippen könnte, das letzte Wort bei den Bürgern, die Schnauze gestrichen voll haben von solchen Politikern. Es geht längst nicht mehr um Corona, es geht um alles.