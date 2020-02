Friebertshausen: Unbekannter verletzt Pferd im Vaginalbereich

Marburg – Biedenkopf / Friebertshausen: Am Dienstag, 11. Februar, stellte die Besitzerin an ihrer 17-jährigen Warmblutstute eine unerklärliche Verletzung im Vaginalbereich fest. Nach der Wundversorgung und Begutachtung schließt der Tierarzt eine Selbstverletzung der Stute oder eine durch eines der anderen Pferde beigebrachte Verletzung an dieser Stelle aus. Zuletzt unverletzt weiß die Pferdehalterin ihr Tier am Montag, 10. Februar.

Bei der Anzeigenerstattung wies sie darauf hin, dass die Stute bereits einmal am 26. Dezember 2018 eine ähnliche, unerklärliche Verletzung hatte. Damals hatte die Besitzerin die Ursache der Verletzung nicht ausmachen können und auf eine Anzeige verzichtet. Nach der neuerlichen Verletzung holte sie das nach. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. In beiden Fällen stand das Pferd auf einer Weide mit offenem Stall in Friebertshausen in der Wolfskapellenstraße.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Vorfällen im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gladenbach, Tel. 06462/9168130.